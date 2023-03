Questura, una domenica per ritirare il passaporto Un grazie ai poliziotti

Domenica 26 febbraio ho passato la giornata in Questura a Ravenna. Non ho commesso reati, ho solo approfittato dell’Open Day Passaporti, al momento unico sistema per avere il passaporto in tempi ragionevoli, diciamo entro la Pasqua prossima. Già ben prima delle 8 di mattina, la fila è lunga. I 100 posti previsti vanno via in un baleno. Per chi arriva un po’ più tardi, i posti sono esauriti. Gli addetti dicono che sarà necessario aspettare un’altra occasione, ma senza specificare quando. Tanti rinunciano, qualcuno più tenace e forse residente , poco distante ripassa dopo qualche ora e sorpresa delle sorprese?, qualcuno dalla Questura avverte che c’è stato un dietrofront e che saranno distribuiti altri 100 posti in aggiunta ai primi 100. A quel punto tutti gli ‘aspiranti’ sono all’ingresso della Questura, soddisfatti con il biglietto in mano. Non è però chiaro quando sarà il proprio turno.

Un poliziotto gentile invita gli ultimi del primo gruppo da 100 a tornare verso le 13-13.30, mentre il secondo gruppo è rimandato al pomeriggio. Nonostante i cartelli esposti indicassero la chiusura alle 12.30, non c’è sosta in Questura e, da un certo momento in poi, la cose sono andate più rapidamente del previsto. Alle 12 iniziano già a entrare persone del secondo gruppo rimaste sul posto. Verso le 13 si crea un po’ di confusione perché ritornano quelli a cui era stato suggerito di farsi un giro, e non si capisce più di chi sia il turno. Freddo, caos e lancette dell’orologio che scorrono velocemente: ci sono tutti gli ingredienti per uno scoppio collettivo d’ira. E invece no, tutto si svolge serenamente. Nessuno cerca di passare la fila, tanta cortesia fra tutti e con i poliziotti che di tanto in tanto si affacciano alla porta. Si formano capannelli, la gente ha voglia di raccontare la propria storia per arrivare all’ambito passaporto.

Sarà per il freddo fuori che non fa sentire persa una domenica, sarà che stanno emergendo i limiti di internet e dei social che chiudono il contatto diretto fra le persone. O sarà che sta emergendo la coscienza di attraversare un momento difficile, politicamente e socialmente confuso, dal quale si esce ritrovando il dialogo e la concordia con le persone nella vita quotidiana. Personalmente, sono entrato nel gioco alle 11 e ne sono uscito, da ultimo, alle 17. Un plauso e un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno dato una grande prova di cortesia e rispetto per noi utenti cancellando tutti i dubbi sull’attuale organizzazione degli apparati dello Stato. Le persone hanno fatto la differenza.

Tiziano Tesselli