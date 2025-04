’Qui, altrove’, in mostra il lirismo di Bajoni

Una interessante mostra di uno degli artisti più rilevanti dell’incisione italiana contemporanea è stata dedicata al pittore ed incisore bagnacavallese Ermes Bajoni (1941- 2023). La rassegna, allestita fino al 2 giugno 2025 nel Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo (di cui Bajoni era stato direttore), ha per titolo ‘Qui, altrove. Omaggio a Ermes Bajoni’ e intende rilevare la qualità di un artista conosciuto a livello nazionale ed internazionale come protagonista dell’incisione italiana contemporanea. Non solo, ma Bajoni è stato, nel 1990, anche uno dei promotori della fondazione del Gabinetto delle Stampe del passato e moderne.

Bajoni è stato insegnante, un uomo colto, una personalità lungimirante e un artista di notevole spessore come dimostrano le sue opere in cui è sempre presente una intensa qualità estetica, drammaticità, lirismo e un grande rigore espressivo. Inoltre il pittore è stato presente alle più importanti rassegne italiane e internazionali con numerosi premi vinti sia in Italia che all’estero. In mostra sono esposte oltre 70 opere fra grafica, incisioni e alcuni dipinti. Per quanto riguarda la grafica, l’artista ha inciso oltre 300 lastre, in particolare realizzate all’acquaforte, la sua tecnica preferita, in cui ha rappresentato paesaggi, oggetti, momenti legati alla quotidianità. Tutto questo con lo scopo di indagare, in modo esemplare, attraverso varie soluzioni (liriche, ironiche, drammatiche) sulla condizione umana. La mostra non segue un percorso cronologico ma tematico. Occorre poi aggiungere un altro elemento importante: la donazione di un gruppo di opere grafiche e di un torchio calcografico di Bajoni da parte della vedova Maria ‘Lora’ Tonini: le opere faranno parte per sempre della collezione del Museo che risulta essere un punto di riferimento nel panorama incisorio. Va poi segnalato che questa mostra è l’origine della Biennale – Off che darà il via alla Quarta Biennale di incisione ‘Giuseppe Maestri’. Ingresso gratuito. Orari di apertura: martedì e mercoledì: 15-18, giovedì: 10-12 e 15-18, venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19, 21 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno: 10-12 e 15-19. Chiuso a Pasqua e di lunedì. Per info: 0545/280913, centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

Rosanna Ricci