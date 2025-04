’Qui, altrove’, l’omaggio a Bajoni

Un’esposizione che non solo mette in mostra parte delle incisioni e dei dipinti di Ermes Bajoni, ma che vuole sottolineare, ancora una volta, l’importanza che l’artista ed ex direttore del Museo delle Cappuccine ha avuto per la comunità di Bagnacavallo. Inaugura oggi alle 17 negli spazi del Museo ‘Qui, altrove. Omaggio a Ermes Bajoni’. L’esposizione inaugura ufficialmente la stagione espositiva 2025 del centro culturale. Spentosi nel febbraio 2023 a 82 anni, Bajoni fu incisore e pittore di rilevanza internazionale, tra i protagonisti assoluti dell’incisione italiana contemporanea. Figura centrale nella vita culturale cittadina, fu tra i promotori della fondazione del Gabinetto delle Stampe antiche e moderne nel 1990 e ne seguì per anni l’evoluzione come consulente scientifico. "Questa mostra – ha spiegato Davide Caroli, direttore del Museo – è nata con un sentimento di gratitudine e responsabilità. Bajoni ha dato moltissimo alla nostra città: come artista, come docente, come pensatore. È stato un uomo di cultura nel senso più pieno, capace di portare la sua ricerca ben oltre il campo dell’arte. Mettere in mostra le sue opere significa anche mettere in luce un’etica del lavoro, un’idea di rigore e libertà che ancora oggi ci ispira".

La mostra propone oltre settanta opere tra incisioni, cicli grafici e alcuni dipinti, selezionati per restituire la varietà e la profondità della sua ricerca. Bajoni ha inciso oltre 300 lastre, in gran parte con la tecnica dell’acquaforte, che considerava la più adatta per esprimere la sua visione. I suoi soggetti – paesaggi, dettagli quotidiani, oggetti – diventano veicoli per esplorare con sguardo lirico, ironico o drammatico la condizione umana. L’uomo, quasi mai raffigurato, è però costantemente evocato attraverso segni, assenze e tracce.

"Il suo contributo è stato fondamentale, non solo sul piano artistico, ma anche su quello istituzionale e umano – ha commentato l’assessora alla cultura, Caterina Corzani –. Ermes Bajoni ha accompagnato con generosità l’attività del museo, dialogando con studenti, curatori, artisti, cittadini. Intitolargli il laboratorio di incisione è il nostro modo per dirgli grazie, lasciando una traccia visibile del suo passaggio in un luogo che lui sentiva proprio".

Elemento centrale dell’iniziativa è la donazione da parte della vedova Maria ‘Lora’ Tonini di un importante corpus di opere grafiche dell’artista, che entreranno nella collezione permanente del Museo. Alla donazione si aggiunge il torchio calcografico a stella di Bajoni, collocato nel Laboratorio del Centro Culturale, che nelle prossime settimane sarà ufficialmente intitolato all’artista. Orari di apertura: martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19; 21 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno: 10-12 e 15-19. Chiuso a Pasqua e di lunedì. Il Museo Civico è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.

Matteo Bondi