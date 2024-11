"Qui Byron incontra gli ideali del Risorgimento"

Il Museo Byron è realtà e Palazzo Guiccioli, nel cuore di via Cavour, viene restituito alla città. Il taglio del nastro è avvenuto ieri, al termine di un’affollata presentazione all’Alighieri. Sul palco il neoeletto presidente della Regione, Michele de Pascale, il presidente del Gruppo Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, il presidente della Fondazione Cassa di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, Sandro Rogari, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, e Diego Saglia dell’Università di Parma, rappresentante in Italia della Byron Society che ha la sede italiana a Palazzo Guiccioli. Oggi e domani il palazzo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Al suo interno si trovano il Museo Byron, il Museo del Risorgimento e quello delle bambole della collezione Gardini Pasini.

Il presidente della Fondazione, Alfieri, ha ricordato la nascita del progetto, da un’idea di Patuelli, e l’importanza di raccontare, attraverso un percorso museale, la storia del celebre poeta inglese intrecciata a quella del Risorgimento italiano. "Quella di Byron e Teresa Guiccioli – ha detto – è una delle grandi storie d’amore della letteratura di tutti i tempi ed è quindi assolutamente appropriato che si inauguri un museo il cui obiettivo sarà quello di celebrare il loro rapporto, ma anche di rendere onore a Byron e di testimoniare la vita politica a Ravenna nel XIX secolo e il suo ruolo nella storia del Risorgimento italiano". Il presidente del Gruppo Cassa ha sottolineato il profondo legame di Byron con Dante e l’emozione del poeta per essere giunto nella città che ne custodisce le spoglie. "Appena Byron arrivò a Ravenna – ha raccontato – andò subito alla tomba di Dante dove, con grande emozione, trovò forti ispirazioni e meditazioni".

Patuelli ha parlato del "nitido collegamento culturale tra Dante e Byron", ricordando che nel suo soggiorno ravennate, dal giugno 1819, compose ‘La profezia di Dante’. "L’opera – ha aggiunto – rappresenta un Dante romanzato che predice il futuro dell’Italia in punto di morte, descritta come divisa, ma meritevole di libertà e di indipendenza. Insomma Byron nella profezia si identifica con Dante e fa esprimere all’Alighieri i propri sogni di libertà per l’Italia". Per Michele de Pascale, presidente della Regione appena eletto e, ancora per pochi giorni, sindaco di Ravenna, il recupero di Palazzo Guiccioli ha un valore enorme, dal punto di vista culturale, ma anche turistico. "Si tratta – ha osservato – anche di un grande intervento urbanistico che mette a disposizione del centro della città una nuova connessione tra quartieri. E poi c’è la storia di Ravenna: questo museo è qui non a caso, ma per il rapporto di Byron con la cultura che ha trovato in una città profondamente legata al Risorgimento italiano".

