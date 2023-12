Qui Cervia e Milano Marittima: "I 4 e 5 stelle aprono d’inverno"

A Cervia, Milano Marittima e Pinarella il Natale è Christmas Family. Presepi tradizionali e di sale, mercatini con le caratteristiche casette dei sapori e dei colori di prodotti dell’artigianato, spettacoli e attrazioni per tutta la famiglia sul palco e ai piedi del maestoso albero di Natale e tanto ghiaccio per pattinare. Il Giardino degli Elfi con il Grinch, collocato a fianco al duomo in piazza Garibaldi, sarà aperto per tutto il periodo di festività; qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio. Non manca il tradizionale Christmas Express, il trenino che collega Cervia a Milano Marittima per l’intero periodo delle festività. "Stiamo vedendo molto movimento – spiegano il sindaco Massimo Medri e l’assessora agli eventi Michela Brunelli – e soprattutto la pista sul ghiaccio a Milano Marittima sta dando ottimi risultati. Tutta la programmazione è dedicata a bambini e famiglie e in giro ne vediamo tante. Anche gli alberghi stanno aprendo, oltre ai 10 che non chiudono mai, e c’è molto fermento in vista del cenone di fine anno". Peraltro, ora in azione sul fronte della promo-commercializzazione c’è la neonata ‘Cervia In per il turismo’, Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia sostenuta economicamente per la gran parte dal pubblico ma anche dai privati. E sul fronte degli alberghi, come spiegano Medri e Brunelli, "stiamo notando molte aperture invernali dei 4 e 5 stelle a dimostrazione che stiamo puntando anche su un target di un certo tipo specie per il cenone di San Silvestro e le vacanze invernali di inizio anno". g.c.