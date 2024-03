"Qui è tranquillo. Non so cosa sia successo"

Tra le persone presenti nella zona di piazza Baracca verso la mezzanotte di mercoledì c’era Ibrahim Hossain, titolare del minimarket ‘Ss alimentari’, quasi di fronte al ‘Sarder Ohona’ dove è avvenuto l’accoltellamento. Accoltellamento che ha visto una donna, 37enne di origine algerina, ferita al volto e all’addome e ricoverata in Rianimazione non in pericolo di vita all’ospedale di Ravenna, e l’arresto del 43enne bengalese Sarder Siddiqur, titolare del ‘Sarder Ohona’, al civico 45 di piazza Baracca, in pieno centro.

Ibrahim Hossain, ha saputo di quello che è successo?

"Sì, ho visto tante macchine della polizia davanti al negozio di fronte".

Che ore erano?

"Erano le 23.30. Io stavo lavorando, è venuta anche una cliente a dirmi che era successo qualcosa".

E lei?

"Io ho visto anche l’ambulanza e allora sono uscito e sono andato a vedere".

E che cosa ha visto?

"Non sono riuscito a entrare nel negozio perché non si poteva, tenevano fuori le persone. Ma sentivo urlare".

Chi urlava?

"C’era una donna stesa per terra, era tutta coperta di sangue: la faccia, il corpo, i vestiti".

E cosa urlava?

"Aiuto, aiuto. Poi l’hanno caricata in ambulanza".

E il suo collega, il titolare del minimarket?

"L’avevano portato via, dentro la macchina".

È stato arrestato perché è accusato di tentato omicidio. Lo conosce?

"Sarder Siddiqur lo conosco, sì, è un compaesano, anche lui è del Bangladesh".

Ha aperto da molto il negozio di alimentari quasi davanti al suo?

"Da dieci anni".

Che tipo era?

"Calmo, tranquillo".

Come si spiega quello che è successo?

"Non so cosa sia successo. Io ho aperto da cinque mesi e mezzo qui e lui è sempre stato tranquillo".

Ma la zona com’è?

"Tranquilla".

In realtà in tanti si lamentano, sono avvenuti accoltellamenti negli ultimi anni. Per questo sono vietati l’alcol e il vetro dopo le 18...

"Da quando c’è il divieto è più tranquillo. All’inizio le persone chiedevano da bere ma ora non più. Non ci sono problemi. Io non so cosa sia successo ieri notte".

Milena Montefiori