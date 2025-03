Qui il dialetto è storia. Al via la rassegna

Torna domani, con la sua 54esima edizione, la rassegna di teatro dialettale più longeva della Romagna. Complessivamente ci saranno sette appuntamenti fino al 27 aprile che si svolgeranno al Circolo Arci Le Dune di Campiano (via Petrosa 205) e che andranno in scena tutte le domeniche alle 21 (tranne il giorno di Pasqua, dove il sipario si aprirà di lunedì). Si parte domani con una commedia in tre atti scritta e diretta da Daniele Tassinari dal titolo ‘... La co^lpa l’e` d’Arturo’ e presentata dalla compagnia dialettale G.A.D. Citta` di Lugo. Il 23 marzo, lo show porta la firma della compagnia dialettale teatrale C.D.T. ‘La Rumagnola’ di Bagnacavallo che si esibisce con ‘Una bro`ta malate`ja’, uno spettacolo di Andrea Allegri composto in tre atti e con regia di gruppo.

L’ultimo appuntamento di marzo, in programma il 30, è presentato dal gruppo teatrale S. Severodi Ponte Nuovo. Lo spettacolo, dal titolo ‘Ac fati fio¨li’, prevede tre atti di Romano Comandini con regia di Giuliana Camorani. Aprile verrà inaugurato dalla compagnia ‘sCRALcagne`’ di Ravenna, che il 6 propone ‘Al fasegna ste maridaz?’ di Patrizia Bonoli e regia di gruppo. Il 13, invece, la Cumpagni` dla Zercia G.A.D. Citta` di Forli` porta in scena ‘... E se`ra che canze`l’, tre atti di Pirazzoli e regia di Giorgio Barlotti. Lunedì 21 aprile la compagnia di San Tome` Aps festeggia Pasquetta con ‘Arfe^s una vita’ di Oreste De Santis, regia di Stefano Masucci. L’ultimo atto della rassegna sarà il 27 aprile con ‘Casa Miccheri’ della compagnia Piccolo Teatro della Città di Ravenna: tre atti di Eugenio Guberti per la regia di Mauro Casadio. La rassegna è organizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione dell’istituto Schu¨rr, Pro Loco Decimana, associazione ‘U. Foschi’ e circolo ‘Ville Unite’.

Jacopo Ceroni