"Qui il traffico è diventato insostenibile"

Sono due i punti al centro delle richieste avanzate all’amministrazione dalla Consulta di Lugo Ovest, entrambi inerenti la viabilità del quartiere. "Dal momento che il progetto del sottopasso, poi trasformato in sovrappasso ciclopedonale di attraversamento della linea ferroviaria è stato al momento accantonato – spiega il presidente di Consulta, Fiorenzo Baldini – abbiamo chiesto all’amministrazione di compiere un’analisi della viabilità del nostro comparto per risolvere le criticità che si stanno creando". L’attenzione della Consulta si concentra sull’aumento del traffico, proveniente in particolare da Imola, che grava sulle strade secondarie, strette e quindi difficoltose da attraversare, soprattutto in caso in cui si incrocino veicoli provenienti da sensi di marcia opposti, e sulla difficoltà di quanti risiedono nelle aree più lontane del quartiere, zona Parco Golfera e Ponte delle Rocche, nel raggiungere in sicurezza i servizi principali posti sulla San Vitale.

"Il cittadino che abita in fondo a Lugo Ovest deve percorrere più di due chilometri per raggiungere i primi servizi utili come la posta – sottolinea Baldini. "L’accesso protetto ai servizi, soprattutto a favore delle persone anziane, è un aspetto che mi interessa particolarmente. Come del resto è importante gestire al meglio l’incremento della viabilità nelle stradine "basse" come via Canaletta, che sono più facili da prendere per chi viene da Imola. In questo caso – continua – si potrebbe ragionare sulla trasformazione di alcune di loro in strade a senso unico". Le ipotesi, avanzate dalla Consulta, riguardano anche la ciclabile di collegamento con Villa San Martino, il cui progetto definitivo è finanziato dai fondi del Pnrr. "La ciclabile si spingerà nel quartiere fino al parco Golfera. Poi manca il tratto di collegamento con il centro – riflette Baldini –. Sarebbe opportuno definire il completamento del collegamento per arrivare a creare anche una passeggiata che permetta di attraversare in sicurezza la San Vitale, creando ad esempio un attraversamento pedonale protetto come è stato fatto sulla Piratello". Nella riunione convocata per la serata di mercoledì 12 aprile, a cui parteciperà anche l’assessora al decentramento e lavori pubblici, Veronica Valmori, la viabilità sarà uno dei due punti posti all’ordine del giorno. "Chiederemo all’amministrazione di procedere con un’analisi della viabilità in modo da poter definire un’ipotesi di progetto da discutere con i cittadini – precisa Baldini –. Se durante l’anno in corso riuscissimo a definire il progetto per poi far partire gli interventi l’anno prossimo sarei davvero soddisfatto. Sicuramente – conclude – allo stato attuale, una modifica della viabilità che faciliti l’accesso ai servizi e metta in sicurezza il traffico è una ipotesi più raggiungibile rispetto al progetto del sovra o sottopasso".

Monia Savioli