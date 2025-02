"Qui tutti ci conosciamo"

"Io vivo in un altro quartiere, ma qui - assicura Mattia

Celetti che gestisce l’edicola in piazzetta Anna Magnani - mi trovo molto bene, è un borgo dove c’è ancora tutto, rimangono le attività di vicinato e ci conosciamo tutti". Il lavoro non gli manca e il via vai all’edicola c’è. "Non so se è la posizione, il quartiere, ma il lavoro non manca. Attorno c’è qualche attività nuova, c’è chi ha fatto degli investimenti perché evidentemente crede nel quartiere. Cerchiamo di darci una mano, di mantenere la zona bella. Teniamo duro e funziona, ci sono anche due scuole vicine e quindi le famiglie si fermano, dispiace solo che una volta i turisti passavano di qui per andare in centro, ora non più".