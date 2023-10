Quindicenne investita da un furgone sulle strisce pedonali di via Granarolo

Grande spavento ieri pomeriggio intorno alle 15 per una quindicenne che è stata urtata da un furgone mentre si trovava nel primo attraversamento pedonale di via Granarolo subito dopo la rotonda Palio del Niballo, andando verso l’autostrada uscendo da Faenza.

Non è chiaro se la ragazza, residente a Faenza, fosse in sella o conducesse una bicicletta a mano quando è stata investita dal furgone, condotto da un 59enne faentino, mentre attraversava sulle strisce di via Granarolo. Subito sono stati allertati i soccorsi con gli operatori del 118 che sono arrivati con l’ambulanza e l’elicottero atterrato nel campo di San Rocco per poi ripartire in ‘codice rosso’ verso l’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

La quindicenne, che subito sembrava in gravi condizioni, è comunque rimasta sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Ora gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina dovranno fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente.