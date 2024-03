Quindici dosi di cocaina. Denunciato negoziante

Posti di blocco sulle strade per contrastare la guida in stato di ebrezza e lo spaccio di droga. Continuano i controlli dei carabinieri dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Ravenna e Lugo nelle strade della provincia.

Nell’ultimo fine settimana, in particolare, i carabinieri della Stazione di Lido Adriano hanno trovato un negoziante di origine straniera, ma residente nella località marittima, trovato in possesso di ben quindici dosi di cocaina.

I militari hanno, poi, sorpreso sei automobilisti con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito nelle strade della provincia. La violazione per guida in stato di ebrezza ha comportato il ritiro delle loro patenti di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, nel Lughese è stato individuato un cittadino straniero, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, denunciato perché alla guida di autovettura nonostante non avesse mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti, infine, i militari dell’Aliquota Operativa-Norm della Compagnia di Faenza, dopo aver perlustrato alcune zone della città dove spesso si verificano episodi di spaccio, hanno individuato un pregiudicato di origine straniera mentre cedeva alcune dosi di hashish a un consumatore. Per il primo è scattata una denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria mentre nei confronti dell’acquirente una segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.