Quinta ’Magia’ di Diafaldi. Il Rione Verde conquista il 68esimo Palio del Niballo

Diafaldi è Magia. Così recitava ieri lo striscione dei tifosi del rione Verde che come nel 2024 hanno festeggiato la vittoria del Niballo Palio di Faenza. Una gara, quella della 68esima edizione, iniziata alle 19.15 con messer Luca Innocenzi portacolori del Borgo Durbecco su Halo’s The Best, a sfidare nell’ordine Rosso, Giallo, Nero e Verde. Innocenzi al galoppo da sinistra ha vinto la sfida inaugurale contro il Rione Rosso, polverizzando il record di quella pista con 12,281 secondi, ma nel prosieguo non è riuscito a replicare contro gli altri tre. Nella seconda serie di tornate che ha visto Matteo Rivola del Rione Rosso su Bide Tue, sfidare Giallo, Nero, Verde e Borgo, il cavaliere di porta Imolese non è riuscito a conquistare gli scudi degli altri rioni.

A riscrivere il record storico della pista di sinistra nel caso di specie è stato il cavaliere del Rione Giallo Gertian Cela su All Our Dreams che è riuscito a compiere il giro di campo in 12,138 secondi. Proprio Cela, nella terza serie di sfide che lo ha visto giostrare contro Nero, Verde, Borgo e Rosso, ha perso contro il rione Verde, contro il Borgo e contro il Rosso, ma è riuscito comunque ad approfittare dell’errore sul bersaglio del cavaliere del Nero, Matteo Tabanelli su Kelly in Black. Un errore, quello del Nero, significativo nelle economie della gara. Nella sua serie da sfidante Tabanelli non è poi riuscito ad avere la meglio su Verde, Borgo e Rosso. In particolare, tra le proteste, il podestà della giostra Cristian Malavolti ha chiamato la ripetizione della tornata, in solitaria, del Rione Rosso perchè il rione Nero non aveva raggiunto gli stalli nei tempi previsti. Il Nero poi ha conquistato lo scudo contro il Rione Giallo.

Alla 17esima tornata quindi, quella decisiva tra Verde e Borgo, a conquistare il punto più importante che ha fatto esplodere di gioia i sostenitori del rione di Porta Montanara è stato Marco Diafaldi su Magia dei Sapori, il quale ha concluso la propria gara con l’en plein: 8 scudi, conquistando il Drappo dipinto da Massimo Sansavini. Si tratta del decimo palio complessivo conquistato dal Verde, quello della ‘stella’, di cui cinque firmati da Diafaldi. Le tribune dello stadio Bruno Neri, gremite già dal primo pomeriggio con diverse persone che sono rimaste fuori dallo stadio senza biglietto. Tanta gente inoltre si era radunata in Piazza del Popolo e lungo Corso Mazzini per assistere alla sfilata dei sei cortei con circa 650 figuranti in costume, cavalieri e dame a cavallo. Miglior dama, premiata dalla deputazione con il Liocorno in ceramica realizzato da Mirta Morigi, è stata Ania Bergami del Borgo Durbecco. Il premio per il miglior corteo storico, un piatto in ceramica donato dalla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese è stato attribuito al Rione Verde. Quanto al miglior araldo, a vincere per il secondo anno consecutivo è stato Matteo Fiori del Rione Rosso. Questa la classifica finale: Verde, Borgo, Giallo, Nero, Rosso.