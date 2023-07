Quintali di eternit frantumati dal tornado

Ravenna, 28 luglio 2023 – Tra gli effetti delle raffiche di vento che sabato in alcune aree della Bassa Romagna hanno abbondantemente superato i 200 kmh, c’è da mettere in conto il distacco dai tetti di un numero elevato di lastre ondulate in eternit, il famigerato cemento amianto le cui fibre rappresentano un serio rischio per la salute. A sei giorni dal disastroso evento anche a Voltana, come del resto in tutte le altre località messe in ginocchio da quello che gli addetti ai lavori hanno stabilito essere un tornado, numerose persone hanno provveduto a rimuovere dalle rispettive abitazioni il pericoloso materiale, collocandolo a lato della strada o nei piazzali.

Martedì la Consulta di decentramento aveva diramato un comunicato urgente in cui si spiegava che "a tutela della salute dei cittadini si sta mettendo a punto una procedura d’intesa Regione-Asl-Hera per ‘rimozione amianto’, anche all’interno delle proprietà private, da parte di personale specializzato. Raccomandiamo ai cittadini di non rimuoverlo e, ove possibile, di bagnarlo e coprirlo".

Il comunicato si concludeva specificando che, non appena ricevute informazioni aggiuntive, la Consulta avrebbe reso note alla cittadinanza le procedure da adottare. Ieri la presidente della Consulta Valeria Monti ha detto che "di ufficiale purtroppo non c’è ancora nulla, anche se sembra che a breve la procedura d’intesa possa essere definita. Nel frattempo oggi (ieri, ndr) Hera ha rimosso in alcune strade di Voltana l’eternit depositato all’esterno delle abitazioni". Nella serata di ieri la Regione ha definito le direttive, che saranno comunicate nella giornata di oggi. Tra le tante persone da giorni alle prese con i non pochi disagi legati all’eternit, c’è il voltanese Igor Zanelli: "Ho stimato che nel mio cortile di casa siano letteralmente piombati una quindicina di quintali di eternit. All’impatto col terreno le lastre si sono frantumate, spargendosi su una superficie di circa 2mila metri quadrati, e le schegge hanno colpito porte, finestre e il tetto di casa e di un capannone vicino con una violenza inaudita. Consapevole della pericolosità di questo materiale e non essendo in grado di rimuoverlo da solo, ho fin da subito contattato una ditta specializzata, il cui personale mi ha spiegato che, fino a quando non avrò provveduto a rimuovere i rami e la vegetazione che in parte ricoprono l’eternit, non potrà iniziare il lavoro. E così mi sono dovuto arrangiare raccogliendo rami e oggetti".

Sulla questione amianto è intervenuta anche Marta Evangelisti, consigliera regionale di Fdi, che in un’interrogazione chiede "quali iniziative idonee intende intraprendere la Regione per provvedere celermente alla messa in sicurezza delle aree della provincia di Ravenna in cui sono presenti detriti contenenti amianto".