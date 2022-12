Quintetto francese in piazza

Quattro voci e un pianoforte, per un viaggio musicale che dal cuore del gospel e lungo le rive del Mississippi arriva fino ai Caraibi e all’Africa. Con la formazione francese Gospel Soul Celebration, oggi alle 18 in piazza del Popolo, Christmas Soul propone per il secondo dei quattro appuntamenti in programma un connubio fra tradizione e modernità, tra sonorità classiche della black music sacra e nuovi stili interpretativi. Prosegue così la quarta edizione della rassegna di musica gospel organizzata da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, che propone concerti gratuiti per celebrare le festività, fino al grande concerto in programma a Capodanno.

Oggi a esibirsi ci sarà il quintetto gospel con quattro cantanti e un pianista, guidato da Joël Rhino, grande amante della polifonia vocale, noto sia come direttore d’orchestra che come cantante e produttore di arrangiamenti vocali e musicali. Il repertorio include grandi canzoni in stili tradizionali e composizioni contemporanee, insieme a classici del gospel con arrangiamenti originali. La formazione vede la voce contralto di Magdala Desruisseaux, l’abile solista Jessica Ressot e Marie Nicole Leborgne, contralto esperto.