’Quinto’ ora apre anche a pranzo: "Facciamo vivere il centro di Faenza"

Dopo il periodo difficile dell’alluvione, il centro di Faenza sta rinascendo e le attività investono per riportare un sorriso in città. In questa direzione, ’Quinto. Drink and confort food’, inaugurato il 17 aprile, ha aperto da poco anche a pranzo. La nuova proposta di cocktail bar e food si è inserita nel tessuto cittadino al posto dell’ex Corona, comprato dai soci Giuseppe Pietropaolo e Gennaro Ferrara, esperti del settore grazie alla storica attività del Fellini Scalino Cinque di Ravenna.

"La mia avventura a Faenza – racconta Pietropaolo – è cominciata per motivi personali, per un fratello che ha vissuto l’alluvione, sono venuto qui per avvicinarmi a lui; con questa attività voglio far parte di una comunità, vorrei abbattere le barriere, ma entrando in punta di piedi per dare un sorriso in più a chi l’ha perso a causa dell’alluvione". La recente apertura del locale anche a pranzo è un investimento a Faenza e per Faenza. "Vogliamo che sia uno stimolo in più per i faentini che hanno patito – afferma–. Offriamo opzioni maggiori a chi vuole vivere il centro, dando un’offerta di pausa pranzo che vuole accogliere in maniera veloce, ma di qualità anche chi lavora negli uffici; è un investimento fisico importante di tempo e denaro, ma lo facciamo con piacere. La nostra proposta è studiata per una pausa pranzo tra i 13 e 15 euro con una qualità di livello e velocità di servizio, proponiamo una cucina espressa".

Sarà un servizio a 360° che vedrà il locale aperto dalle 11 di mattina fino alle 2 di notte. "Andiamo incontro alla città – continua –. Voglio far sì che la gente abbia un punto di riferimento, vogliamo consolidare l’attività nelle proposte con la clientela che ci verrà a trovare. Il focus sarà sull’ingresso di corso Saffi: si può mangiare a piano terra e anche al primo piano, dove c’è una saletta con una trentina di posti seduti che offre la possibilità di ritrovo ad aziende e società sportive; il prossimo impegno sarà proprio promuovere una collaborazione con le aziende per la pausa pranzo e per i nostri servizi".

Caterina Penazzi