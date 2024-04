‘Raboj’, domani torna il mercato dell’artigianato

Domani a Villanova di Bagnacavallo si rinnova l’appuntamento con ‘Rabòj – Mostra mercato di primavera’ per la valorizzazione dell’artigianato del territorio, promosso dall’associazione Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova e dal Comune di Bagnacavallo. ‘Rabòj’ è un termine dialettale che indicava lo scarto della lavorazione delle erbe palustri. Nell’ottica dello scarto, del suo riutilizzo e recupero, del "non si butta via niente", si inserisce la mostra-mercato che invita ad acquisti sostenibili, creando un circolo virtuoso che dia nuova vita alle cose. Le piazze e le vie del paese accoglieranno collezionisti, commercianti, espositori creativi, artigiani, produttori agricoli, associazioni di volontariato ed espositori privati. Per l’occasione sarà possibile visitare l’etnoparco ‘Villanova delle capanne’ e l’Ecomuseo delle Erbe Palustri. Per chi vuole pranzare con piatti della tradizione si può prenotare allo 0545.280920.