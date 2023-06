"Raccogliamo materiale per alluvionati"

Tra le iniziative di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione, una vede in prima linea Auser Ravenna che, con Cgil Ravenna, ha promosso una raccolta di materiale e accessori da utilizzare per la pulizia dei locali danneggiati dall’alluvione. "Sin dall’inizio – osserva Vater Martini, coordinatore dei circolo Auser di Fusignano e Lugo – abbiamo riscontrato grande sensibilità e risposte da parte di Auser che hanno sede non solo in Emilia Romagna, ma anche in Toscana e in Veneto. Il punto di raccolta è situato a Lugo in via Canale Inferiore, nei locali dell’ex Ufficio delle Entrate". A gestire il conferimento dei materiali donati (detergenti per la casa e la cura della persona, scope, badili, materiale per corredo bagno, cassette per medicazioni, carta per pulire) sono i due circoli. Il trasporto, eseguito dai volontari Auser per facilitare le operazioni di distribuzione dei materiali ai centri di emergenza dei vari comuni e frazioni alluvionate, avviene con l’impiego dei mezzi del circolo fusignanese. "Fino ad ora – spiega Martini – sono arrivati materiali dagli Auser di Cesena, Rovigo e Pistoia. Nel corso di questa prima fase abbiamo censito circa 2mila tra pezzi e confezioni. Martedì scorso abbiamo consegnato al Centro di emergenza di Faenza circa 350 pezzi e 320 a quello di Sant’Agata sul Santerno. Giovedì le consegne hanno riguardato Fruges di Massa Lombarda, Conselice e di nuovo Sant’Agata, rispettivamente con 120, 350, e 100 ‘pezzi’. Ora nostro compito è quello di mantenere contatti con tutti i Comuni colpiti dall’alluvione, in modo da conoscere le esigenze di materiali mancanti. L’obiettivo è di svuotare al più presto il magazzino per aiutare le popolazioni colpite". Per contattare la sede lughese del centro raccolta Auser Ravenna, cell. 328 4269186.

Luigi Scardovi