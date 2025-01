Raccolta Alberto Martini, oggi una visita guidata alla biblioteca Classense

Oggi alle 16.30 la Classense propone una visita guidata gratuita alla mostra ’I colori di un intellettuale: la raccolta ‘Alberto Martini’’, allestita nel Corridoio Grande della biblioteca, in via Baccarini 3. (visita su prenotazione allo 0544.482112 o informazioni@classense.ra.it).

La visita permetterà di scoprire la figura di Alberto Martini (1931-1964), storico e critico d’arte lombardo, ravennate di adozione, del quale la biblioteca conserva il fondo archivistico, bibliotecario e fotografico donato dalla moglie Paola Salvioni e dalla figlia Lorenza. L’esposizione, curata da Daniela Poggiali, rappresenta anche l’occasione per tracciare una breve storia di una disciplina, la storia dell’arte, che nel nostro paese ha avuto interpreti di assoluta importanza e che si è evoluta nel metodo e nel lessico in modo radicale dalla sua nascita ad oggi. Per questo motivo, la biblioteca realizza inoltre un ciclo di incontri intitolato ’Storiche dell’arte italiane tra ricerca, tutela e didattica’.

Il primo incontro, intitolato ’Rossana Bossaglia e l’elaborazione critica dell’arte della prima metà del Novecento’, si terrà giovedì 30 gennaio alle 17.30. Seguiranno altri due appuntamenti, in programma sempre alle 17.30: giovedì 6 febbraio si parlerà di Paola Barocchi mentre venerdì 14 febbraio l’appuntamento sarà su Eva Tea (1886-1971).

La mostra è aperta da lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 (il lunedì 14-19). Chiuso domenica e festivi.