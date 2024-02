"Raccolta dei rifiuti da cambiare. Nessuno chiede di potenziarla"

I banchetti per la raccolta firme a sostegno del progetto di modifica al sistema della raccolta dei rifiuti lanciato da Fratelli d’Italia saranno attivi da mercoledì prossimo. La prima piazza sarà quella del mercato settimanale di Lugo a cui seguiranno le presenze organizzate durante i vari giorni della settimana in concomitanza dei mercati ambulanti dei diversi comuni dell’Unione. "Gli amministratori locali soffrono di una sudditanza psicologica nei confronti di Hera, che è il gestore del sistema di raccolta sul territorio – ha sottolineato il coordinatore di Lugo e per la Bassa Romagna di Fratelli d’Italia, Rudi Capucci –. Le difficoltà che mostra il sistema sono sotto gli occhi di tutti ma nessuno alza il telefono per chiedere dei potenziamenti".

Sotto la lente di FdI non solo le carenze che portano i rifiuti ad ingombrare i marciapiedi del centro, rendendo difficile conservare il decoro e per i cittadini, soprattutto se in difficoltà, passare senza ostacoli, ma anche le condizioni salariali degli operatori addetti alla raccolta e alla selezione dei rifiuti, l’aumento della Tari a fronte di un servizio sempre meno efficiente e la mancanza di investimenti per incrementare il parco mezzi e le dotazioni a fronte di bilanci che chiudono in crescita. "E’ vero che ora mediamente il 90% del materiale conferito viene riutilizzato – spiega Capucci – ma occorre tener conto anche della vivibilità e della sostenibilità del sistema per i cittadini. I temi della gestione dei rifiuti e del decoro cittadino saranno al centro anche del nostro programma elettorale. Sarebbe utile ad esempio distinguere dal conferimento la raccolta di carta e plastica per renderle volontarie da parte dei cittadini in aree apposite e sgravare parzialmente gli operatori e impegnarli di più nella raccolta dei rifiuti indifferenziati e soprattutto dell’organico in particolare durante il periodo estivo quando tenere in casa per giorni e con il caldo dei rifiuti organici diventa davvero fastidioso e poco igienico. L’accesso alle stazioni ecologiche poi deve essere reso più facile e meno burocratizzato. Con la stessa logica va ridefinito anche il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti per il quale le prenotazioni devono arrivare mesi prima".

Una mozione legata agli stessi argomenti è stata presentata all’Unione dei Comuni da parte di Matteo Parrucci, consigliere comunale di Sant’Agata sul Santerno ed anche della stessa Unione. "Chiediamo più investimenti a Hera – ha sottolineato –.Chiediamo un passo in avanti per uscire dalla logica dei profitti e dei subappalti. Questo è un problema che coinvolge tutti i cittadini in modo trasversale".

Monia Savioli