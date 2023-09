Raccolta dei rifiuti in centro storico. La rivoluzione dal 16 ottobre

Cinque mesi dopo, rieccoci qui. Il 16 ottobre partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata in centro: un appuntamento solo rimandato la scorsa primavera, quando l’emergenza alluvione ha fatto slittare la data di avvio fissata per il 29 maggio. Ora ci siamo: giusto il tempo di far passare la Notte Oro (il 14 ottobre). "Non volevamo arrivare a quell’appuntamento con un regime ancora in fase di transizione, creando dei disagi – ha spiegato Roberto Savini, responsabile Hera del distretto di Ravenna –. Contiamo di portare tutto a compimento per i primi di dicembre, in vista delle festività casalinghe".

Con l’avvio di quest’ultima fase si conclude un processo iniziato nel maggio del 2019, con l’arrivo del porta a porta misto nel forese. L’obiettivo era aumentare la percentuale di rifiuti differenziati, che prima della partenza era al 56,2%: la peggiore in regione. Siamo partiti in ritardo, del resto: prima c’è stata la gara europea per l’appalto dei rifiuti, a cui sono seguite la pandemia e infine l’alluvione. Da quattro anni a questa parte però c’è stata una crescita progressiva che ora ci vede "tra il 76 e il 77% – dice Ciro Lelli, responsabile area Ravenna-Cesena di Hera –. In mezzo c’è stato un percorso con crescite intermedie che ha toccato varie zone del Comune. Siamo abbastanza vicini all’obiettivo del 79%, ci dobbiamo ancora arrivare e speriamo di riuscirci con quest’ultimo progetto. A marzo 2022 c’è stata la parte più caratterizzante con l’avvio di 17mila utenze, a giugno dello stesso anno sono partiti tutti i lidi e a novembre altre 20mila utenze in città". "Abbiamo fatto oltre 60 assemblee pubbliche – ha ricordato l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini – e non c’è settimana in cui il tema non sia stato trattato".

La parte più difficile del percorso finora è stata sicuramente il passaggio dei lidi, probabilmente anche per la presenza dei turisti: a giugno del 2022 c’è stato infatti il picco degli abbandoni di rifiuti, con 3.281 segnalazioni. Qualcuno ha pensato di lasciare tutto in pineta. "Il dato di fondo che possiamo affermare con certezza è che il sacrificio e l’impegno portato nella vita di tanti cittadini e imprese, e la grande mole di lavoro sia nel pubblico che nel privato, hanno prodotto un bel risultato" ha detto il sindaco Michele de Pascale.

E proprio il primo cittadino, tessera Smeraldo alla mano, ha aperto il primo cassonetto dell’indifferenziata della nuova tipologia posizionato in centro, in piazza dell’Aquila. Del resto al 16 ottobre manca poco e qui sono stati messi in fila tutti i bidoni che a breve faranno la loro comparsa nelle vie del centro. Il sistema è lo stesso già illustrato in primavera: una ’zona rosa’ nel cuore del centro dove non arriverà il porta a porta, ma i cassonetti per l’indifferenziata saranno chiusi e apribili solo con le tessere distribuite ai residenti; mentre carta, plastica e lattine, vetro e organico avranno aperture più strette per spingere i cittadini a piegare i cartoni e a gettare minori quantità di plastica. In alcune zone verranno create anche delle schermature per i bidoni per motivi di decoro. La fascia più esterna del centro rientrerà invece nella ’zona azzurra’, considerata più simile come utenza e conformazione al resto della città: e come nel resto della città qui arriverà il porta a porta misto, con i bidoncini ritirati a casa per indifferenziata e organico e i contenitori in strada per le altre tipologie di rifiuti. "Abbiamo definito alcuni pilastri – spiega Savini –: no ai bidoncini nella zona rosa, per l’impatto sul decoro della città; esposizione limitata in giorni e orari specifici per i contenitori domiciliari delle utenze non domestiche in zona rosa; riduzione del passaggio dei mezzi in zona rosa dando comunque risposta alle attività che producono grandi volumi di rifiuti e infine soluzioni pratiche per i condomini nella zona azzurra".

Sara Servadei