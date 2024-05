Raccolta dei rifiuti intelligente. Installate quattro postazioni

Arrivano in città 4 Hera smarty, le casette informatizzate per i cittadini non residenti dedicate alla raccolta differenziata e organico. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con Hera, mira a soddisfare le esigenze di città come Ravenna. Il tema di conciliare il porta a porta con le esigenze dei cittadini non residenti, come i proprietari di seconde case nelle zone turistiche, è stato affrontato attraverso l’implementazione del sistema Smarty. Questo sistema, composto da contenitori “intelligenti” accessibili 24 ore su 24 sono postazioni con moderni contenitori in questo caso per la raccolta differenziata di indifferenziato e organico facilitando così il processo di smaltimento dei rifiuti per i residenti non permanenti. Da mercoledì saranno operative quattro postazioni nelle seguenti aree: Piazzale del Ciclismo (parcheggio Pala de André); parcheggio via Lanzoni (zona via Cilla); parcheggio Via Tivoli (zona Cinema City); archeggio Viale Gramsci (fronte Coop Gallery).

Le casette, grazie a una tecnologia avanzata, riconoscono gli utenti tramite Carta Smeraldo o smartphone e registrano i conferimenti in modo sicuro, incentivando una raccolta differenziata di alta qualità. Questi contenitori sono anche igienici e senza contatto fisico, rendendo più agevole il conferimento dei rifiuti. Sono dotate di pannelli fotovoltaici per l’energia autosufficiente, sensori di livello di riempimento con trasmissione dati, video sorveglianza e sistemi di igienizzazione. Per informazioni 800.999.500.