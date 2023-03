Raccolta di materiale per gli ospedali ucraini

A un anno di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina, parte una seconda raccolta di materiale a favore della popolazione. L’obiettivo è sostenere due ospedali di Kiev e Mykolaiv. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di CittAttiva, la cooperativa sociale in via Carducci, e Malva, associazione degi ucraini di Ravenna. "In realtà – spiega Kateryna Shmorhay, presidente di Malva –, in questo anno come comunità non abbiamo mai smesso di inviare aiuti. Questa volta però abbiamo voluto, grazie anche alla collaborazione di CittAttiva, dedicarci a due progetti precisi. Il materiale richiesto sarà inviato a due ospedali di Kiev e Mykolaiv, per questo è importante che le donazioni rispettino l’elenco del materiale richiesto. La prima raccolta, un anno fa, è avvenuta in un clima di emergenza, la guerra era appena scoppiata e tutto è avvenuto in maniera spontanea. In questi mesi ci siamo resi conto di quello che serve realmente, ci siamo organizzati meglio e abbiamo pensato a questo nuovo progetto".

A partire da martedì 21 marzo persone, associazioni, scuole e aziende potranno contribuire alla raccolta di materiale portando gli oggetti richiesti. Il materiale sarà poi inviato in Ucraina e gestito da due gruppi organizzati di volontari, uno a Kiev e uno a Mykolaiv. Non verrà ritirato ciò che non è incluso nell’elenco delle necessità. Il materiale potrà essere portato nella sede di CittAttiva martedì e giovedì dalle 10 alle 13; venerdì dalle 15 alle 17; domenica dalle 10 alle 12.

Ecco l’elenco: bende, bende elastiche, agenti emostatici, lacci emostatici, forbici per medicazioni, materiali per medicazioni, medicinali antivirali e antinfluenzali (medicinali per tosse, raffreddore, mal di gola), medicinali per il mal di testa e antidolorifici, traverse, siringhe. Oki, Lyrica 75 e 150 mg nell’eventualità che farmacie o medici possano donarli. E ancora tè, caffè, caffè 3 in 1, caffè solubile, zuppe di veloce preparazione e altri prodotti che possono essere cotti rapidamente (versando acqua bollente), dolci e biscotti a lungo termine, prodotti in scatola, latte in polvere (per adulti). Riguardo all’abbigliamento, solo nuovo, sono richieste calze, calze termiche, esclusivamente intimo (mutande, canottiere e magliette a mezza manica). Infine detergente intimo, saponette, shampoo (preferibilmente di misura mini-size), rasoi, schiuma da barba, bagnoschiuma, salviette umide, salviette umide multiuso. Info.: 0544 482052.