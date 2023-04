Raccolta di sfalci e potature: ecco i cassonetti ’intelligenti’

Entra nel vivo a metà aprile a Castel Bolognese o il progetto sperimentale ‘Adotta un cassonetto’, che prevede l’installazione nella zona residenziale di cassonetti stradali intelligenti (Smarty) per sfalci e potature, apribili con Carta Smeraldo. L’iniziativa è il risultato di un sondaggio, promosso dal Comune in occasione delle assemblee pubbliche. Il Comune ha individuato, fra le isole ecologiche di base già presenti nella zona residenziale, 25 postazioni per la raccolta di sfalci e potature, i cui cassonetti da metà aprile verranno sostituiti con i cassonetti intelligenti. Si tratta di un servizio sperimentale e chi aderisce "deve avere cura dei cassonetti – spiegano da Hera – e segnalarne prontamente ogni uso scorretto". Saranno organizzati tre infopoint (venerdì 14 e 21 aprile in occasione del mercato cittadino e sabato 22, dalle 8 alle 12.30, in Piazzale Roma) in cui si potrà compilare la richiesta e ritirare la Carta Smeraldo.