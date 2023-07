Raccolta differenziata a Milano Marittima, la sfida dell'estate

Ormai entrato a regime, il sistema di raccolta differenziata giunge questa estate al suo terzo anno a Milano Marittima e al secondo in tutto il territorio comunale. In passato, soprattutto in alta stagione, sono state diverse le segnalazioni, in particolare per il mancato passaggio o la carenza di cassonetti, con conseguente abbandono di rifiuti all’esterno e relativo malcontento tra residenti e turisti. A febbraio 2023 la raccolta differenziata nel comune di Cervia aveva raggiunto l’88,1% – dato che aveva stupito tutti – ma il vero test sarà la stagione turistica. Come accaduto negli scorsi anni, con il picco di presenze si presentano disagi e questa volta a chiedere risposte a Hera è Alain Conte, capogruppo di Cervia Ti Amo in merito ai bidoni pubblici che rientrano nell’arredo urbano. Gli stessi, infatti, "spesso vengono incivilmente riempiti con rifiuti che non andrebbero smaltiti in quel modo. Inoltre: il numero è insufficiente, andrebbero aumentati, realizzati in modo da differenziare i rifiuti ed essere coperti per non essere accessibili agli animali. L’accumularsi di rifiuti comporta un’immagine della città sbagliata, considerando anche che i gabbiani prendono i rifiuti e li portano in giro per la città – spiega Conte –. Come maggioranza abbiamo fatto tanto per portare avanti la direzione del sistema di raccolta porta a porta. Una scelta che va assolutamente implementa e difesa. Infatti, dati i buoni risultati, è un peccato che nei bidoncini pubblici vengano scaricati i rifiuti in questo modo - ripercuotendosi in modo negativo sui comportamenti virtuosi di altri cittadini e turisti". La richiesta del capogruppo è quella di avere risposte da Hera ad alcune domande già formulate in un ordine del giorno del novembre scorso, firmato dai gruppi di maggioranza, relativo anche a una richiesta di pulizia dei fossi agli ingressi della città e di aumento di spazzamenti.

Ilaria Bedeschi