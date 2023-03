Raccolta differenziata da migliorare. Ma non solo

L’attuale sistema di raccolta e smistamento dei rifiuti che ha come presupposto fondamentale il forte e diretto coinvolgimento del cittadino impegnato nella separazione dei rifiuti stessi, sicuramente porta vantaggi ambientali e sociali e, non meno, persegue l’obiettivo di riciclare i vari materiali con l’utilità di recuperare le materie prime. Quindi risparmi di energie mediante il riciclaggio dei rifiuti e minore inquinamento con un ruolo di prima scrematura da parte dei cittadini pienamente coinvolti in questo nuovo sistema. Ancora, tuttavia, esistono problemi di ottimizzazione della raccolta e non sempre gli uffici preposti sono in grado di soddisfare le esigenze e le richieste delle famiglie e delle imprese. In questo senso vanno certamente migliorate le relazioni fra ente pubblico, aziende subappaltanti e cittadini, evitando tempi biblici per ottenere un riscontro al fine, appunto, di raggiungere una migliore riuscita del nuovo sistema di raccolta. Così pure occorre migliorare le isole ecologiche, a cominciare dall’eliminazione delle lunghe file di attesa per il conferimento dei materiali di rifiuto se si vuole evitare il rilascio disordinato e vandalico di ogni tipo immondezza spesso abbandonata vicino ai cassonetti predisposti per il vetro, la carta e la plastica. Girando la città, infatti, si vedono scene incredibili di incivile abbandono di ogni genere di cose.

Gianfranco Spadoni

consigliere di Lista per Ravenna