Raccolta differenziata. Dopo quasi due anni ancora 12mila famiglie non hanno ritirato la tessera

Un terzo si è regolarizzato, dopo la lettera di Hera. Tutti gli altri si ritroveranno la sanzione nella prossima bolletta, che arriverà a settembre. Parliamo delle utenze che non hanno ancora ritirato il kit per fare la raccolta differenziata dopo il cambio nel sistema di raccolta dei rifiuti, avvenuto gradualmente negli ultimi anni: i bidoncini per il porta a porta nel forese, nei lidi e nei quartieri nella cintura della città e la tessera per aprire i cassonetti in centro.

Proprio il centro storico è stato l’ultimo a passare al nuovo sistema, nell’ottobre del 2023, mentre il primo a partire era stato il forese nel 2019.

Ad agosto dell’anno scorso erano ancora 18mila le utenze che non avevano ritirato il kit, impossibilitate quindi a conferire i rifiuti nel modo corretto: famiglie considerate tra le responsabili dell’abbandono di materiali fuori dai cassonetti.

Hera allora inviò una lettera a tutte, chiedendo loro di regolarizzarsi: a distanza di un anno un terzo lo ha fatto, le altre 12mila ancora no. In totale le utenze nel Comune di Ravenna sono 105mila, di cui quasi 30mila domestiche non residenti e oltre 8.000 attività, per un numero di abitanti equivalenti (tenuto conto del turismo, delle seconde case e delle attività economiche) di oltre 280mila persone. Le utenze che non hanno ritirato il kit sono quindi l’11,4%.

"Le raccomandate erano state inviate ai proprietari di prime e anche di seconde case che ancora non avevano ritirato il kit – spiega l’assessora ai Rifiuti Federica Moschini –. Le prime bollette verranno inviate intorno al 12 settembre, abbiamo suddiviso il territorio in quattro aree e in quattro settimane dovrebbero arrivare a tutta Ravenna. Chi non si è ancora messo in regola troverà la penale, calcolata in base a una serie di criteri stabiliti da Hera in base alla tipologia di utenza, alla grandezza della casa, ai componenti... L’obiettivo non è punire ma educare, si spera che in seguito altri si regolarizzino. Rimane sempre il problema degli affitti non in regola: in quel caso ritirare il kit è impossibile. Speriamo che la penale sia un deterrente per convincere le persone a regolarizzare tutto".

Hera è fiduciosa: "Da quanto abbiamo visto nei comuni partiti in precedenza con la tariffa corrispettiva puntuale, un’altra porzione consistente di utenze si regolarizzerà all’arrivo della prima bolletta", dicono dalla multiutility.

Per rendere l’idea della cifra da pagare, che varia in base al nucleo, da Hera fanno sapere che per una famiglia di tre persone la penale annua è di circa 50 euro, iva compresa.

Hera ricorda che chi non ha ancora ritirato il proprio kit può farlo in tutte le stazioni ecologiche del Comune di Ravenna (indirizzi e orari di apertura reperibili su www.ilrifiutologo.it o sull’app ’Il Rifiutologo’), oppure allo sportello clienti Hera di via Romea Nord 180 a Ravenna, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 13.

Sara Servadei