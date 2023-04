Raccolta differenziata in centro storico a Ravenna: restano i bidoni, ma ‘schermati’

Ravenna, 1 aprile 2023 – Meno di due mesi, poi si parte. Il 29 maggio la raccolta dei rifiuti cambia anche in centro: è l’ultimo tassello di un percorso iniziato quattro anni fa, inseguendo dati che non tornavano. Ovvero quelli sulla raccolta differenziata, che da programma regionale nel 2020 doveva arrivare al 70%, mentre Ravenna era al 56,2%.

"Non siamo passati dal tutto a niente e abbiamo lavorato a un patto col cittadino" ha commentato ieri il sindaco Michele de Pascale nel tirare le somme. Negli anni dal 56,2% siamo cresciuti fino al 76,5%, media di febbraio 2023, attraverso vari passaggi: "In un lungo e paziente lavoro, in questi anni i nuovi servizi sono stati attivati nelle frazioni del forese e nelle case sparse dal maggio 2019 – hanno ripercorso la responsabile Operations Servizi ambientali Hera Raffaella Zanfini e il responsabile area Ravenna e Cesena di Hera Ciro Lelli –, poi da novembre 2020 nei quartieri di frangia esterni della città, dal 14 marzo 2022 nei due quadranti nella zona residenziale nord-ovest, dal 6 giugno 2022 in tutti i lidi e infine, dal 21 novembre 2022, negli ultimi due quadranti della zona residenziale sud". L’obiettivo della Regione è il 79% entro il 2027.

Il cambio della raccolta dei rifiuti in centro sarà un passaggio più complicato rispetto ai precedenti: "Per questo abbiamo lasciato il centro storico come ultimo step – ha detto l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini –: per il rapporto fra utenze domestiche e non domestiche, per la tipologia di queste utenze non domestiche, per alcune caratteristiche urbanistiche del nostro centro e per le esigenze delle utenze del centro storico, come la fruizione turistica".

Veniamo alla pratica: come cambierà la raccolta in centro? Le oltre 8.000 utenze del centro – 4.670 domestiche, 1.571 domestiche non residenti e 1.805 non domestiche – saranno divise in due zone. La prima è quella azzurra, più esterna (compresa fra la stazione a est, via don Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la circonvallazione al Molino a sud) dove la raccolta sarà effettuata come nei quartieri più periferici: porta a porta misto per le case (per organico e indifferenziato, gli altri rifiuti nei cassonetti) e integrale per le attività.

La più delicata è la zona rosa, cuore della città che si ferma poco prima di via di Roma a sud e di porta Adriana a nord. Qui non arriverà il porta a porta ma la ’raccolta Smeraldo’, con i nuovi cassonetti per l’indifferenziato che si aprono solo con la tessera ’smarty’, distribuita di casa in casa prima e negli infopoint poi nei prossimi due mesi. Sarà possibile inserire nella buchetta sacchetti della capienza massima di 30 litri. Niente bidoncini insomma, e le isole ecologiche saranno schermate con delle aiuole.

"Su sollecitazione dell’amministrazione comunale abbiamo avuto un’attenzione particolare al decoro urbano – ha spiegato Roberto Savini, responsabile Hera distretto di Ravenna – e metteremo schermature vegetali che mascherano le postazioni, dove possibile. Per le attività verranno introdotti una serie di servizi accessori per cartoni e cassette o rifiuti voluminosi di indifferenziato, organico e vetro con servizi ad hoc di raccolta domiciliari". A ciò si somma la raccolta itinerante: "Una novità che sperimentiamo – prosegue Savini –. Un nostro mezzo stazionerà in alcuni punti del centro storico per un’ora, dando modo ai commercianti di conferire lì il cartone". L’obiettivo è arrivare alla tariffazione puntuale, ovvero far pagare gli utenti in base a quanto differenziano: un traguardo ancora lontano.

Per spiegare la nuova raccolta dei rifiuti Hera organizza tre incontri, tutti alle 20.30: il 3 aprile alla sala D’Attorre, il 13 alla sala Cavalcoli della Camera di commercio e il 17 a palazzo Rasponi. Il 5 aprile ci sarà un’assemblea online dalle 18.30 alle 20: ci si potrà collegare su www.gruppohera.itdirettaravenna.