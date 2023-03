Raccolta differenziata, Italia Viva presenta un’interrogazione

Raccolta differenziata e problemi, Alessio Grillini (Italia Viva) presenta un’interrogazione. Nel mirino innanzitutto i canali per le segnalazioni di problemi sui nuovi metodi di raccolta. E poi il vento di mercoledì che ha rovesciato i bidoni di "media taglia", in alcuni casi centrando passanti, fra cui lo stesso consigliere di maggioranza. "È evidente che va ripensata la loro collocazione, o forse, la validità di questi bidoni contro il classico cassone grande, per la tutela degli utenti della strada, veicoli, e ciclisti e pedoni".

Ecco i punti dell’interrogazione: "Mi vengono segnalate diverse difficoltà nell’utilizzo dell’app rifiutologo o nell’utilizzo della mail dedicata alla raccolta differenziata; Mi vengono segnalati diversi bidoni per la differenziata già divelti e abbandonati; Mercoledì 153 Faenza è stata sottoposta ad un forte vento, in certe zone i bidoni hanno colpito pedoni e bici cadendo, e hanno invaso le ciclabili". Fatte queste premesse Grillini considerato che mercoledìaveva già segnalato i problemi sulla app in commissione, che i bidoni "pongono problemi di sicurezza" e che "la app il rifiutologo non lascia traccia della segnalazione soprattutto trova pochi riscontri sul campo", chiede "che venga monitorata la situazione e vengano riportati dati oggettivi sui contenitori rotti o dispersi, e sui riscontri aperti, e quelli chiusi, con app e con mail" e che "venga messa in moto la dirigenza Hera affinché ponga in essere correttivi adeguati per il decoro e soprattutto la sicurezza stradale".