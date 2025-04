Raccolta differenziata, le proposte del centrodestra

Un incontro aperto a tutti i cittadini per presentare le proposte della coalizione di centro-destra, guidata da Nicola Grandi, su un tema spinoso e molto discusso, ovvero la raccolta differenziata. È quello che si terrà oggi dalle 20 alla sala Ragazzini di largo Firenze, a Ravenna. Prenderà la parola per esprimere le sue proposte concrete un rappresentante per ogni partito e lista facente parte della coalizione: per Fratelli d’Italia interverrà quindi il capolista Renato Esposito; per Forza Italia ci sarà il capolista Alberto Ancarani; per Viva Ravenna a parlare sarà il consigliere Filippo Donati.

"Avanzeremo le nostre proposte con la consueta forza propositiva che ci contraddistingue – afferma Grandi –. Non siamo qui per distruggere, ma anzi per costruire. Ogni critica da noi mossa è fatta con l’unico intento di trovare soluzioni migliori, per il bene della città che tanto amiamo".

"La raccolta differenziata è un sistema fondamentale, a cui ogni cittadino deve prestare cura e attenzione – prosegue il candidato sindaco del centrodestra – ma, come dimostrano tante città vicine, ci sono alternative meno macchinose e contorte. Noi le inseriremo nel nostro programma elettorale e, se ci verrà concesso dall’esito delle elezioni, saremo fermamente decisi ad attuarle".