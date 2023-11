Raccolta differenziata: da inizio estate 58 multe a chi sbaglia, ecco dove

Cervia, 25 novembre 2023 – Sono stati resi noti i numeri relativi all’abbandono di rifiuti a Cervia e di chi effettua i controlli. Dall’inizio dell’estate sono in azione 7 agenti accertatori, formati e autorizzati all’apertura dei sacchi. 58 le sanzioni comminate ai cittadini che non hanno rispettato le regole della raccolta differenziata.

Proprio agli agenti accertatori Hera spetta il compito di contestare le violazioni a chi non rispetta le regole della raccolta differenziata o a chi abbandona i rifiuti. I 7 attivi nel comune di Cervia nell’ultimo periodo hanno contestato diverse violazioni in flagranza, con sanzioni amministrative che vanno da 104 a 400 euro ciascuna, più spese di notifica.

In particolare, a Milano Marittima, dove il servizio di raccolta è partito nel maggio 2021, sono stati eseguiti 37 verbali, mentre nei territori dove la raccolta è attiva dal 2022 sono stati effettuati in totale 21 verbali. Nello specifico, 5 a Cervia, 4 a Pinarella, 5 a Tagliata e 7 nel forese.

In merito al soggetto, sul totale dei verbali, 51 hanno riguardato attività economiche (29 a stabilimenti balneari che hanno esposto in modo errato i contenitori domiciliari, 12 a negozi, 4 a hotel e 3 bar e 2 a ristoranti), mentre 7 sono stati notificati a utenze domestiche, sanzionate principalmente per abbandoni.

Sulle violazioni accertate: 10 verbali hanno riguardato l’abbandono di materiale, 32 per esposizione dei contenitori errata, per esempio in giornate o in orari diversi da quelli specificati da calendario di raccolta; 14 per uso non corretto dei contenitori della carta e cartone posti sul territorio, da parte di attività economiche ubicate in zone dov’è presente una raccolta di cartone selettivo dedicata; 2 verbali per mancata pulizia della postazione dedicata.

i.b.