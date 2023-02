Raccolta e trasporto di rifiuti da manutenzione da aree verdi pubbliche

Grazie ad una recente circolare dell’Albo Gestori ambientali, si risolve una questione spinosa e ampia che riguarda la possibilità per imprese del verde e giardinieri di trasportare i rifiuti derivati dall’attività di sfalci e potatura del verde pubblico con la semplice iscrizione in cat.2 bis (trasporto rifiuti i da manutenzione in conto proprio), evitando la complessa iscrizione in cat.1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani).

Secondo il Comitato nazionale, qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, può essere effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde: l’impresa del verde è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà