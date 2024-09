Raccolta firme finalizzata ad illuminare la ‘Ciclabile del mare’ a Ravenna

Ravenna, 16 settembre 2024 – Una raccolta firme per sottoscrivere la petizione con la quale si chiede al Comune di Ravenna di illuminare la pista ‘Ciclabile del mare’, quella che porta dal Pala De Andrè a Punta Marina. A promuoverla, dopodomani (mercoledì 18) dalle 15 alle 19 in piazza del Popolo, saranno i volontari della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Ravenna.

Scopo della petizione è incentivare l’uso della bici per raggiungere il mare, e anche il centro commerciale ‘Teodora’, anche di sera e di notte da parte di residenti e di turisti. Quindi si chiede al Comune di predisporre un progetto esecutivo per realizzare l’illuminazione della ‘Ciclabile del mare’ nei tratti dove ora l’illuminazione è assente o carente.

In occasione della Settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, sono diverse le iniziative proposte dalla Fiab Ravenna per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della bicicletta e di altri mezzi ecologicamente sostenibili per gli spostamenti.

Mercoledì 18 sarà una giornata densa di appuntamenti. Oltre alla suddetta raccolta firme, in mattinata, dalle 7.30 alle 10, i volontari della Fiab saranno presenti nei tre check-point di viale Randi (angolo via Missiroli), piazza Caduti (angolo via Guaccimanni) e via Cavour (Porta Adriana) per la manifestazione ‘Giretto d’Italia’, grazie alla quale saranno conteggiate le persone che transiteranno davanti alle tre postazioni utilizzando mezzi a due ruote ecologici.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, la Fiab Ravenna sarà in piazza del Popolo con uno stand che non solo esporrà biciclette e accessori utilizzati per il cicloturismo, ma promuoverà anche il tesseramento per l’anno 2025.

E sempre nel pomeriggio di mercoledì 18 in piazza del Popolo giungerà anche Simona Casana, ragazza bresciana che ha intrapreso un viaggio in bici dalla sua Brescia (da cui è partita sabato 14 settembre) a Rimini. E mercoledì farà appunto tappa a Ravenna: il tutto con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Ail, l’associazione italiana lotta alle leucemie.