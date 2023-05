Raccolta firme per il referendum contro la guerra

Sono disponibili presso il Servizio Servizi Demografici e presso il Servizio Cervia Informa i moduli per la raccolta firme per il referendum ’Italia per la Pace - Ripudia la Guerra’, promosso dal comitato Ripudia la Guerra

Abrogazione parziale dell’art. 1 comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, ’Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento’.

Le firme sono raccolte in orario di apertura al pubblico degli uffici.

Termine raccolta è stato fissato al 17 luglio di quest’anno. Altre informazioni riguardanti il referendum sono consultabili nel sito: https:referendumripudialaguerra.it. Qui è possibile anche trovare un link dove effettuare una donazione.