Raccolta firme per salvare sette alberi

Una raccolta firme per fermare l’abbattimento di sette alberi, in quello che dovrà diventare il nuovo parcheggio delle scuole di San Pietro in Vincoli. A darle il via in questi giorni un residente della zona, Valerio Perugia. Il progetto in questione riguarda la realizzazione di un’area di sosta per le auto in via Leonardo Da Vinci. "Apprezzo che facciano il parcheggio– dice Perugia – ma ciò che non condivido è il solito vecchio sistema. Vogliono buttare giù 7 piante ad alto fusto per creare 85 posti auto. Viviamo in un periodo di crisi climatica e vorrei che il parcheggio fosse fatto con gli accorgimenti del caso: pavimento drenante da cui possa passare l’acqua e poco asfalto, magari realizzando gli stalli per i disabili lungo la strada, se quello è il problema. Non vedo il motivo di buttare giù gli alberi: li si potrebbe lasciare e integrarli nel parcheggio, anche realizzando qualche posto auto in meno. Del resto 85 comunque sono tanti parcheggi, probabilmente qualcuno in meno già risponderebbe al fabbisogno e l’ombra sarebbe sicuramente gradita. In questo modo si potrebbe perfino spendere meno. L’impressione è che si continui imperterriti sulla solita strada: quella del cemento. Si parla tanto ovunque del problema dell’ambiente e dell’emergenza alluvione che ha portato, eppure rimaniamo sempre davanti allo stesso paradigma".

Infine Perugia chiede che venga fatta manutenzione a un gelso che si trova nel giardino dell’istituto scolastico: "È un albero centenario, ma ha bisogno di essere potato. I rami sovrastano parte della scuola e di recente uno, sull’altro lato, ha ceduto".