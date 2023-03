Raccolta fondi a sostegno di Dermatologia

L’associazione Cuore e Territorio lancia una campagna di raccolta di donazioni per sostenere il Reparto di Dermatologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna diretto dalla dottoressa Michela Tabanelli. Ad oggi ha già raccolto, tra i soci e messo a disposizione, la somma di 5mila euro, patrimonio di partenza, per la realizzazione e l’avvio di una campagna multimediale. L’obiettivo è l’acquisto di nuove apparecchiature con la finalità migliorare la qualità dell’assistenza, l’umanizzazione dell’ambiente di cura e la tempestività dell’accoglienza dei cittadini. E’ possibile contribuire con una donazione con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per la dermatologia. "Tante piccole donazioni possono fare la differenza", spiegano dall’associazione. Così la dottoressa Tabanelli: "Ringrazio Cuore e territorio per questo fondamentale supporto che ha deciso di dare alla dermatologia dell’ospedale S. Maria delle Croci, per aiutarci a dotare le nuove sale d’attesa ed i nuovi ambulatori dermatologici ristrutturati dall’Azienda, di arredi adeguati e di un nuovo sistema di gestione dell’attesa, che consentano un’accoglienza nell’ottica dell’umanizzazione dell’ambiente di cura. Questi strumenti sono fondamentali per assicurare un miglioramento dell’accesso alle cure, con particolare riguardo alle visite dermatologiche".