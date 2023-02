Raccolta fondi della Caritas per i bisognosi

La Caritas Parrocchiale Concattedrale di Cervia ha lanciato una raccolta fondi e raccolta beni di prima necessità per riuscire a soddisfare anche nel 2023 i bisogni di persone indigenti. Per chi vuole dare il proprio contributo può portare alimenti nei giorni di raccolta mensile presso le diverse parrocchie oppure in altri giorni da concordare con il Centro di Ascolto al numero 0544974527; con bonifico sul cc Credito Cooperativo Ravennate Imolese Forlivese IBAN IT 59 Q 08542 23602 000000847295.