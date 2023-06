"Raccolta fondi dell’Unione, il denaro come viene impiegato?"

Raccogliere fondi va bene ma è necessario comunicare come sarà impiegato il denaro. A chiederlo è il gruppo Fratelli d’Italia Bassa Romagna attraverso la condivisione con la Lega dell’interrogazione con risposta scritta presentata all’Unione. "In seguito ai fatti calamitosi che hanno colpito i nostri territori tra il 16 e il 17 maggio – sottolinea il coordinatore FdI, Rudi Capucci – l’Unione dei Comuni ha istituito e promosso una raccolta fondi per l’emergenza alluvione a nome di tutti i comuni dell’Unione, con l’intento di portare un aiuto concreto a famiglie ed imprese del territorio. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, ma nel sito dell’Unione non c’è evidenza della cifra accantonata al momento. Inoltre non è chiaro come verranno gestiti i fondi e a chi saranno rivolte le donazioni. Quindi per una necessaria trasparenza abbiamo condiviso con il gruppo della Lega Bassa Romagna e con i suoi consiglieri Baldini e Valgimigli ma anche con il consigliere Matteo Parrucci un’interrogazione con cui si richiedono alcuni passaggi volti alla trasparenza e alla condivisione della gestione dei fondi raccolti con il fine di aiutare le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione. L’auspicio è che la presidente Proni metta a disposizione delle nostre comunità dei meccanismi per rendere trasparente la gestione dei fondi accantonati".