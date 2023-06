Raccolta fondi di Cuore e Territorio Si parte con 20mila euro

L’associazione ’Cuore e Territorio’ promuove una

raccolta fondi e si pone al fianco delle istituzioni per sostenere e potenziare servizi di prossimità, assistenza ed intervento a favore di famiglie fragili, la cui condizione è aggravata dall’emergenza alluvione con maggiori necessità di aiuto e vicinanza. Per questa ragione è stata avviata una raccolta fondi, con uno stanziamento iniziale di 20mila euro, donati da coloro che hanno prontamente aderito al progetto: il Centro commerciale Esp del gruppo IGD; Mitsubishi Electric Europe B.V.;19esima Compagnia della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila. L’Esp ha donato 10mila euro in gift card spendibili presso tutti i negozi, compreso l’Extracoop.