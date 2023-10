Raccolta fondi in piazza del Popolo

Questa sera alle 21, Faenza si unisce in una serata di cultura e solidarietà. L’evento in piazza del Popoli, curato dai Musicanti Improvvisi, ha lo scopo di raccogliere fondi per i Canterini Romagnoli, la cui sede è stata danneggiata da recenti intemperie. Il palco vedrà alternarsi L’Uva Grisa, con il loro folk romagnolo, i Ballerini Romagnoli, i Musicanti Improvvisi e il Coro dei Canterini Romagnoli. Oltre alle offerte in denaro, servono armadi, credenze, cassettoni e tavoli.