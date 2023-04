Raccolta fondi per donare un’ambulanza all’Ucraina

È stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma IdeaGinger per consentire l’acquisto di un’ambulanza da donare all’ospedale di Zhytomyr, città del nordovest dell’Ucraina nella quale, dall’inizio della guerra, arrivano in condizioni disperate molti di coloro che rimangono feriti dai combattimenti o dalle esplosioni nell’est del paese, dove infuria la guerra. Ad attivare la raccolta fondi, intitolata ‘SalvaCar’, è stata la chiesa greco-cattolica ucraina (tramite la sua associazione San Giuda Taddeo), che a Faenza ha da qualche anno la sua sede in corso Mazzini, nella storica chiesa di San Vitale, conosciuta dai suoi attuali frequentatori soprattutto come chiesa dei Tre Santi. Un luogo che, insieme ai locali attigui, da ormai tredici mesi funge da quartier generale per le donazioni che gli ucraini – "greco-cattolici ma anche ortodossi", rivendica padre Vasyl Romaniuk – raccolgono per i connazionali rimasti in patria. Insieme a Anastasiia Friauf e a Tana e Yana Kononenko, padre Vasyl ha deciso di dare vita a una raccolta fondi per donare all’ospedale di Zhytomyr un’autoambulanza usata: "servono 8070 euro, necessari per l’acquisto del veicolo, per il carburante, il collaudo e la documentazione necessaria". Attualmente sono stati raccolti già 1300 euro.

"E’ a Zhytomyr che abbiamo deciso di donare un mezzo come quello, perché è spesso lì che arrivano, in treno, passando attraverso la città di Dnipro, i feriti che devono lasciare l’est dell’Ucraina. E’ accaduto che partissero convogli con a bordo anche settanta o ottanta pazienti. L’ambulanza consentirebbe di spostarli in sicurezza dalla stazione fino all’ospedale, dove potrebbero essere curati". L’attività di raccolta dei materiali tiene ancora molto impegnati i volontari. A partire non sono unicamente i beni di prima necessità: "mesi fa abbiamo spedito anche delle finestre e altri infissi". La ricostruzione, in quelle parti dell’Ucraina da cui l’esercito russo si è ritirato – come la capitale Kiev, e le città di Kharkiv o, più recentemente, di Kherson – è già partita, e sono tanti gli ucraini ad aver fatto ritorno nelle loro città.

"Nonostante questo la presenza di rifugiati ucraini in città rimane folta", evidenziano il sindaco Massimo Isola e l’assessore al welfare Davide Agresti. "La comunità ucraina, che prima delle guerra contava 400 appartenenti, ora ne registra mille, connotanti da una certa mobilità interna". Una parte di loro è parte del sistema di accoglienza di Caritas e Asp, che ospitano circa 50 e 25 ucraini. Altri vivono presso parenti, amici, e spesso hanno già trovato un lavoro qui. Per donare c’è tempo fino al 7 maggio: chi lo farà riceverà in regalo spille, magliette ma anche candele di cera, prodotte talvolta da volontari in Italia, talaltra in Ucraina da aziende che stanno faticosamente tentando di ripartire.

Filippo Donati