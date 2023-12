Raccolta fondi per il forno solidale

Aperta la raccolta fondi, sostenuta da Banca Etica, per l’acquisto di un forno di comunità da destinare a ‘Cucinasorriso’. Banca Etica, infatti, attraverso il bando ’Impatto+’, fra 144 proposte di welfare di comunità presentate ha scelto 19 progetti da lanciare con una campagna nazionale di raccolta fondi e da sostenere con un proprio finanziamento. Fra questi 19 progetti c’è anche quello presentato da Cervia Social Food, in particolare dalla cooperativa sociale San Vitale che lo coordina, per l’acquisto di un forno di comunità da allestire a ‘Cucinasorriso’, la cucina popolare di Cervia in via Levico 11A. Il progetto ha un costo complessivo di 21.000 euro, finanziato per un terzo da Banca Etica e per coprire la rimanente quota viene aperta una campagna di crowdfunding per raccogliere 14.000 euro entro il 27 gennaio 2024. Un forno di comunità è prima di tutto un luogo di incontro e di scambio di relazioni. Si potrà cuocere insieme pane, pizza e altri prodotti; si potranno avviare proposte per la scuola e organizzare incontri. Per ogni donazione sono previste ricompense che vanno da un ringraziamento sui canali social di Cervia Social Food a delle shopper di stoffa, dalla possibilità di partecipare a corsi per imparare l’arte della panificazione alla possibilità di organizzare una festa con gli spazi e le attrezzature della cucina popolare. Info: cerviasocialfood@sanvitale.ra.it o 334 3298097.

Ilaria Bedeschi