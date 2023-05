Raccolta fondi per il mondo della ceramica

Purtroppo moltissimi laboratori di ceramica, botteghe e studi di artisti hanno subìto gravissimi danni a causa dell’alluvione. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza e con il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza ha indetto una raccolta fondi a favore del mondo della ceramica colpito duramente. È possibile dare il proprio contributo tramite bonifico bancario sul conto IT89C0623023705000030144271 intestato a Ente Ceramica Faenza, causale alluvione 2023 oppure tramite paypal a [email protected] Il Mic di Faenza mette a disposizione i propri locali di Casa Muky Matteucci per i ceramisti che hanno bisogno di spazi per lavorare o per abitare oltre alle proprie competenze di restauro e conservazione per le collezioni del museo Carlo Zauli e Museo Tramonti fortemente interessati dagli allagamenti.