Raccolta fondi per la sala Il ’Moderno’ vuol ripartire

C’è l’imbarazzo della scelta questa sera per gli amanti del cinema.Alle 21.30, nel cortile di San Petronio (ingresso da via Morini 24), il cinema Moderno di Castel Bolognese propone la commedia brillante “La primavera della mia vita”, scoppiettante road movie per celebrare l’amicizia, con il duo musicale Colapesce-Dimartino (al debutto cinematografico), Stefania Rocca e Corrado Fortuna. Ingresso unico a 5 euro. L’evento speciale rientra nel cartellone comunale “Sere d’estate”. Nell’occasione partirà la campagna di crowfunding per la sistemazione e la riapertura del cinema Moderno, seriamente danneggiato dall’alluvione dello scorso maggio. Un motivo in più per partecipare alla serata, nella speranza di riabbracciare al più presto il pubblico nella storica sala di via Morini. Info Facebook e Instagram Ilcinemoderno.

Doppio appuntamento con Cinzia Bomoll nelle arene estive di Cinemaincentro: oggi la regista e scrittrice emiliana passerà prima all’Arena in Massa di Massa Lombarda e, successivamente, alla Rocca Brancaleone di Ravenna in occasione della proiezione del suo ultimo film, ’La California’ (nella foto una scena). L’appuntamento è per le 21.15 a Massa Lombarda, dove la regista introdurrà il film, mentre a Ravenna sarà presente a fine proiezione, per rispondere alle domande del pubblico. Si tratta di una storia on the road nella bassa emiliana, dove gli orizzonti piatti e la vita ciclica rimandano a quella che è stata la terra di frontiere per definizione, la California. I due incontri sono realizzati da Cinemaincentro (biglietto 3.50 euro). Sempre stasera alle 21.30, verrà proiettato ’Gigi La Legge’, ultimo film di Alessandro Comodin vincitore del Premio speciale della giuria al Festival di Locarno alla presenza del protagonista Pier Luigi Mecchia. Mecchia interprete se stesso, cioè un vigile di San Michele al Tagliamento ed è lo zio del regista, che ha pensato questo film proprio attorno al personaggio. Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30. Prezzi: biglietto unico Cinema Revolution (film italiani ed

europei): 3.50 euro.