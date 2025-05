Raccolta fondi per l’alluvione. Da lunedì richieste per i contributi

Era stato annunciato, ora ci siamo. Da lunedì 19 maggio i cittadini colpiti dall’alluvione nel settembre 2024 nel territorio di Bagnacavallo potranno presentare domanda per i contributi derivanti dalla raccolta fondi indetta dal Comune. In particolare sono stati stanziati 195mila euro suddivisi in tre linee di contributo: 105mila euro per buoni spesa, 40mila euro per un contributo una tantum ai proprietari di auto rottamate a causa dei danni e 50mila euro per un contributo una tantum ai proprietari di immobili dichiarati non fruibili nella ’zona rossa’ di Traversara e nelle sue adiacenze. Le modalità di richiesta saranno identiche per tutte e tre le tipologie: dal 19 maggio al 14 giugno si potrà presentare domanda consegnando il modulo e gli allegati a mano all’ufficio protocollo (piazza della Libertà 12), via mail a protocollo@comune.bagnacavallo.ra.it o via Pec a pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it. I contributi verranno erogati in ordine di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.

Ecco le specifiche per ogni linea di contributo. Per quanto riguarda i buoni spesa il prerequisito per la richiesta è aver presentato domanda per il Contributo di immediato sostegno (Cis). L’importo sarà modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, da 200 a 800 euro. Veniamo, quindi, alle auto rottamate: il contributo è di 600 euro, con l’obbligo di allegare il certificato di rottamazione. Infine per gli immobili non più fruibili a Traversara verranno erogati 500 euro ai proprietari non residenti e 1.000 per i residenti.

Sempre attingendo alle donazioni sono stati stanziati 80mila euro per progetti rivolti a situazioni di fragilità nelle aree colpite. Le risorse saranno gestite dal settore servizi sociali e sociosanitari dell’Unione della Bassa Romagna. È ancora possibile contribuire alla raccolta fondi tramite Satispay, PagoPa o bonifico bancario all’Iban IT80 Z062 7013 199T 2099 0000 280, causale ’Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo’.