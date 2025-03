Raccolta fondi per un ecografo

Una nuova iniziativa a sostegno di un progetto di raccolta fondi dell’Istituto Oncologico Romagnolo: l’appuntamento è per le ore 20 di stasera al Ristorante Alexander di via Bassa del Pignataro 8 con la ’cena di beneficenza’, il cui contributo sarà interamente dedicato all’acquisto di una strumentazione innovativa. Si tratta di un ecografo di ultima generazione da installare presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale ’Santa Maria delle Croci’, utile a identificare lesioni anche microscopiche, per tumori sempre più guaribili, che richiedano trattamenti con un impatto sempre minore nella vita della donna e degenze sempre più brevi.

er prenotazioni o maggiori informazioni, contattare la sede Ior di Ravenna ai numeri 0544-34299 o 329-3155939, o scrivere una mail all’indirizzo p.delorenzi@ior-romagna.it.