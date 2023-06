Raccolta fondi pro-alluvionati su input di Ravenna Galla Placidia

"Di fronte a questa tragedia non possiamo, non dobbiamo rimanere indifferenti". Questa la posizione di Ravenna Galla Placidia che in collaborazione con Caritas Ravenna, BCC, Il Resto del Carlino "e le nostre aziende", cerca " di arrivare a coprire i bisogni dei più colpiti, da subito". Caritas Ravenna ha allestito dei punti di ascolto itineranti attraverso i quali ascoltare e capire le reali necessità di ognuna delle persone colpite. "La nostra associazione ha l’obbiettivo di supportare economicamente le attività al fianco di queste persone meno fortunate di noi. Aiutateci a sostenerli, oggi.

Fate la vostra donazione è importante che tutti riescano a tornare alla vita normale nel più breve tempo possibil". Sarà poi rendicontato ogni aiuto ed ogni spesa che con la collaborazione

de Il Resto del Carlino sarà pubblicata, oltreché inviata a mezzo social".

Per ogni versamento effettuato verrà rilasciata apposita ricevuta, detraibile dalle imposte.

"Provate a chiudere gli occhi, a pensare alle immagini che avete visto in tv e nei vari social. Ecco, adesso provate a pensare che una di quelle abitazione sia la vostra...", concludono dall’associazione. Questi i riferimenti per la donazione: IBAN: IT 62 G 08542 13104 000 000 731 609 – BCC – fil. via Berlinguer – Ravenna