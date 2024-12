Raccolta fondi su GoFundMe per madre e figlia colpite da incendio a Sant'Alberto

Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere due donne, madre e figlia, che hanno perso tutto a causa di un incendio nella loro casa di Sant'Alberto sabato notte. La raccolta è gestita da Sara, una delle due donne colpite, su suggerimento di un gruppo di amici.

"Siamo stati noi – spiega Oriano Casadio – i promotori, le abbiamo prospettato l’eventualità della raccolta. Aveva senso che fosse lei a gestirla, noi, che siamo un gruppo di amici, avremmo provveduto a partecipare con le offerte e anche a pubblicizzare l’iniziativa. Quando glielo abbiamo detto Sara è rimasta molto colpita, ma è il minimo che potessimo fare dopo tutto quello che è accaduto".

La comunità di Sant'Alberto, subito dopo l’incendio, si è attivata per sostenere Sara e sua madre, ma, assicura il gruppo di amici, c’è ancora molto da fare. "Per questo motivo – dicono – è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è chiaro: offrire loro un aiuto concreto per ricostruire ciò che è andato perduto e per affrontare il futuro con speranza. L’incendio non ha portato via solo un tetto, ma ha spezzato certezze e sicurezze. Sara, una giovane donna forte e determinata, e sua madre, il suo principale sostegno, ora si trovano ad affrontare un futuro incerto, circondate dal calore della loro comunità che si sta mobilitando per aiutarle a ripartire".

Al momento sono stati donati quasi 350 euro, l’obiettivo prefisso è quello di 5000 euro. "Ritengo – sottolinea Giorgio Orioli, tra i promotori dell’iniziativa – che questa sia una causa che merita attenzione, non solo per il dramma umano che rappresenta ma anche per il valore della solidarietà che una comunità può esprimere nei momenti di bisogno. Ogni donazione, grande o piccola, rappresenta un passo verso la rinascita. Non si tratta solo di denaro, ma di un gesto di vicinanza, un segno tangibile che dimostra che nessuno è mai solo nei momenti difficili".

Questo il link per poter effettuare una donazione: https://gofund.me/da3569ac.