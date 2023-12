Raccolta porta a porta dei rifiuti: "Sporcizia ovunque"

La Lega torna su un tema a lei caro: la raccolta porta a porta dei rifiuti. Da agosto il gruppo sostiene che il passaggio al nuovo sistema a Faenza sia stato un fallimento e ha raccolto 1.600 firme. "Il territorio, già

profondamente segnato da una doppia alluvione, non è pronto a questo passaggio" scrive il gruppo, aggiungendo che "dopo oltre 4 mesi si evidenzia una città sporca e il malumore dei cittadini stanchi di seguire un calendario non

sempre rispettato dalla raccolta e che non concede alcun beneficio economico al

cittadino stesso". La Lega chiede il ritorno ai cassonetti. "Non abbiamo più parole per esternare il nostro disappunto – scrive Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della Lega Faenza – vediamo situazioni di sporcizia ovunque e di cassonetti abbandonati in ogni angolo. In consiglio comunale ho denunciato particolari casi, come via Corbari, ma l’amministrazione è sorda al grido della cittadinanza".