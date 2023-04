Raccolta porta a porta in centro Al via la consegna dei kit

Con gli incontri in presenza del 13 e del 17 aprile, che iniziano alle 20.30, rispettivamente alla Sala Cavalcoli in Viale Farini 14 e al Salone Nobile di Palazzo Rasponi in Piazza Kennedy 12, si concludono le serate informative, organizzate da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, che partirà dal 29 maggio per oltre 8 mila utenze del centro storico di Ravenna.

In questi giorni personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), sta consegnando alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario con le giornate di raccolta e le informazioniregole sul servizio, e dai contenitori, il cui numero e grandezza calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all’interno del contratto Tari. I titolari del contratto, o loro delegati, non presenti al momento della consegna, troveranno in buchetta un coupon con il quale ritirare il kit di raccolta presso i punti di distribuzione indicati di seguito.

È stato ampliato l’orario di apertura delle stazioni ecologiche per farle diventare sempre di più un punto di riferimento per cittadini e attività. Nei centri di raccolta è possibile anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euroanno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euroanno per utilizzo di una concimaia). Le due zone del centro storico e la nuova raccolta plasticalattine Il centro storico è stato suddiviso in due zone, caratterizzate da un sistema di raccolta differente: Per le quasi 4.400 utenze della zona azzurra più esterna (compresa fra la Stazione a est, via Don Giovanni Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la Circonvallazione a Molino a sud) la raccolta dei rifiuti sarà mista per le famiglie (che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale (per tutti i tipi di materiali: organico, carta, plasticalattine, vetro e indifferenziato) per le attività. Le quasi 3.700 utenze della zona rosa, con al centro Piazza del Popolo, saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene raccolto con un cassonetto intelligente (Smarty), dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i dei servizi ambientali.