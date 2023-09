Raccolta rifiuti, cambiano gli orari in vista di Ironman

Con l’arrivo di Ironman (previsto sabato e domenica prossimi) cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta. Da domani sul lungomare Deledda sarà allestita la zona Transition, che andrà dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175, la quale verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a viale Italia. Visto l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, a partire da domani fino al 18, nelle traverse che sfociano sull’Area Transition del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei. Dalla mattina di venerdì i corridoi verranno chiusi fino a domenica sera, per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare tale area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi. Sabato nelle zone del lungomare interessate, la raccolta del vetro verrà effettuata dalle 3 alle 9. A Castiglione di Cervia e zona Tantlon sabato il servizio porta a porta di plasticalattine verrà ritirato dalle 3 di notte (anziché dopo le ore 11), vista la chiusura al traffico dalle 5,30 in poi. A Castiglione di Ravenna, Casemurate, Mensa, Matellica, Villa Inferno, Cannuzzo, Pisignano, il 16, sarà anticipata la raccolta di plasticalattine alle 3 di notte. Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio nelle giornate di sabato e domenica andrà effettuata dalle 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del mattino seguente. Info: 800.999.500.